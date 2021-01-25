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Известные американцы призвали Байдена «увести человечество с края обрыва»

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Известные американцы призвали Байдена «увести человечество с края обрыва»

Более 150 активистов, актеров, политиков и бизнесменов, в том числе актер Леонардо Ди Каприо и основатель Amazon Джефф Безос, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отреагировать на проблему изменения климата.

«Вас могут запомнить как „климатического президента“, который увел человечество с края обрыва. Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в письме.

Его авторы оценили указ Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, который он подписал в первые часы на посту президента, но предупредили, что этого недостаточно и следует сделать «все, что в наших силах».

В письме также говорится, что климатических кризис при тех проблемах, которые он несет, представляет собой «величайшую экономическую возможность» для инноваций, создания рабочих мест и инвестиций.

Кроме Ди Каприо и Безоса, под письмом подписались еще 150 человек, в том числе актриса Натали Портман, председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга, председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин, актриса Зоуи Дешанель.

В воскресенье Reuters сообщил со ссылкой на советника Байдена по климату Джину МакКарти, что на следующей неделе президент объявит о дополнительных действиях по борьбе с изменениями климата.

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Агентство также пишет со ссылкой на служебную записку, что Байден подпишет указы о борьбе с климатическим кризисом на уровне страны и повышении важности этой проблемы до уровня приоритета национальной безопасности.

Специальный посланник президента США по климату Джон Керри заявил, в свою очередь, что США, как вторые по объемам производимых парниковых газов, должны достичь большего, чем нулевой уровень выбросов к 2050 году, пишет Reuters. Керри предположил, что это станет возможным с использованием новых технологий.

климат, Леонардо ди Каприо, Джо Байден
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