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Ди Каприо будет снимать фильмы и сериалы для Apple TV+

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Ди Каприо будет снимать фильмы и сериалы для Apple TV+

Производственная компания, основанная американским киноактером Леонардо Ди Каприо, будет разрабатывать телевизионные проекты для Apple TV+. Контракт многолетний, сообщает Variety.

Appian Way, которой Ди Каприо управляет вместе с продюсером Дженнифер Дэвиссон, уже разрабатывает два проекта для стримингового сервиса Apple. Это «Убийцы полной луны» Мартина Скорсезе (в главной роли Ди Каприо) и сериал «Shining Girls» c Элизабет Мосс из «Рассказа служанки».

Студия Appian Way участвовала в производстве нескольких фильмов с Леонардо Ди Каприо, в числе которых «Авиатор», «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-стрит». Также компания помогала появиться на свет таким фильмам, как «Мартовские иды» и «Из пекла». Для телевидения Appian Way выпустила документальный мини-сериал «Грант» об американском полководце и 18-м президенте Улиссе Гранте, а в настоящее время разрабатывает для Disney Plus сериал про астронавтов «Парни что надо», перезапуск одноименного проекта 1983 года.

Ди Каприо подписал контракт с Apple наряду с Опрой Уинфри, Альфонсо Куароном, Идрисом Эльбой, Джулией Луис-Дрейфус и другими. Также Apple сотрудничает со студиями A24 («Реинкарнация», «Ведьма»), Sesame Workshop («Улица Сезам») и Peanuts (комиксы о Чарли Брауне).

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В июле Apple также подписала общее соглашение с Фондом Мориса Сендака, чтобы разрабатывать новые проекты на основе книг и иллюстраций Сендака, в том числе «Там, где живут чудовища».

Apple, Леонардо ди Каприо, Apple TV+
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