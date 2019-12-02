«Газпром» запустил первый газопровод в Китай

В понедельник, 2 декабря, начались поставки российского трубопроводного газа в Китай. В церемонии открытия трубопровода «Сила Сибири» «Газпрома» в рамках телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин (из Сочи), который дал команду начала поставок, и председатель КНР Си Цзиньпин (из Пекина), передают российские СМИ.

В мае 2014 года «Газпром» и китайская госкомпания CNPC после более 10 лет переговоров подписали контракт по поставке российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии (запасы 1,2 трлн куб. м газа) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области (2,7 трлн куб. м, запуск в 2023 году) и строительстве нового газопровода, который получил название «Сила Сибири». Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год.

Согласно контрактным обязательствам, в 2020 году по газопроводу предполагается поставить 5 млрд куб. м, в 2021 году — 10 млрд куб. м, в 2022 году — 15 млрд куб. м.

Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 млрд, за время его действия китайским потребителям планируется поставить более 1 трлн куб. м газа.

После выхода «Силы Сибири» на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год Китай станет вторым по объему потребителем российского газа в мире после Германии, которая приобрела 58,5 млрд куб м газа «Газпрома» в 2018 году.

Китай является самым быстрорастущим потребителем и крупнейшим импортером газа в мире. По данным ВР, потребление газа Китаем в 2018 году выросло на 17,7% к уровню 2017 года и составило 283 млрд куб. м в год, импорт — на 30,7% — до 125,5 млрд куб. м в год. Такой рост связан с проводимой в стране политикой по замене угля на газ — более экологически чистого источника энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать собственную добычу, которая в 2018 году составила 161,5 млрд куб. м. При этом по уровню потребления газа Китай находится на третьем месте в мире после США и России.

Основными поставщиками газа в Китай в 2018 году стали Туркменистан (33,8 млрд куб. м), Австралия (23,6 млрд куб. м), Катар (10,3 млрд куб. м).