ЕБА приветствует позицию Зеленского по «зеленому» тарифу

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) приветствует намерение президента Владимира Зеленского не допустить ретроспективных изменений «зеленого» тарифа. Об этом говорится в сообщении на странице ЕБА в Facebook.
«ЕБА приветствует позицию президента относительно недопущения необдуманных шагов ретроспективных изменений регулирования поддержки производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии. Надеемся, государство и в дальнейшем будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль и будет способствовать дальнейшему развитию альтернативной энергетики Украины», — отмечается в сообщении.
В Ассоциации подчеркнули, что они последовательно выступают против ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа.
Как известно, Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения «зеленого» тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.
Американская торговая палата ранее подчеркнула, что украинская власть должна найти взаимоприемлемое решение для решения проблем в секторе возобновляемой энергетики и предложить всем участникам рынка и инвесторам равные условия.
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