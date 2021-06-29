Нидерланды обвинили Россию в имитации атак на голландский фрегат в Черном море

Российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев очень низко над голландским фрегатом Evertsen. С таким утверждением выступило во вторник Министерство обороны Нидерландов.
По данным ведомства, инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма».
«Самолеты неоднократно доставляли беспокойство экипажу Evertsen в период с 15:30 по 20:30 по местному времени, — утверждают в Минобороны. — Они пролетали в опасной близости и очень низко над фрегатом, осуществляя имитацию атак. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса „воздух-поверхность“, предназначенными для поражения целей с воздуха». Кроме того, после этого на Evertsen произошел сбой в работе электронного оборудования.
С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море.
Evertsen шел в открытом море в международных водах, — заявил командир корабля капитан-лейтенант Джордж Пастоор. — Для этих агрессивных действий не было никаких причин. Несмотря на это имитации атак продолжалась несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение в море".
Фрегат Evertsen входит в состав британской авианосной ударной группы во главе с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании.
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