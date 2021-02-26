Нидерланды назначили послом в РФ дипломата, занимавшегося темой MH17

Нидерланды назначили своим новым послом в России Хиллеса Плуха, сообщили в посольстве этой страны в Москве.

«Нидерланды назначили нового посла в Российской Федерации. Это господин Хиллес Бесхор Плух. Он еще не приехал в страну»,— рассказали «РИА Новости» в дипмиссии.

Плух ранее был послом Нидерландов в Сербии и Израиле. В 2014–2015 годах он занимал должность главы восточноевропейского департамента Европейского управления МИД страны и координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. По делу проходят обвиняемыми экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных: россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.