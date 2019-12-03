Войти
Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
официально
Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
Трамп прокомментировал в Twitter последнее интервью Зеленского
резонанс
Трамп прокомментировал в Twitter последнее интервью Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

аналитика
RSS

Импичмент Трампа и развал Европы: «шокирующий» прогноз от Saxo Bank

282
Импичмент Трампа и развал Европы: «шокирующий» прогноз от Saxo Bank

Эксперты датского Saxo Bank, зарекомендовавшие себя как авторы шокирующих прогнозов, вновь представили свои экстремальные предсказания на предстоящий год. Впрочем, шокирующие — не означает «плохие или страшные». Скорее, это маловероятные и недооценные обществом события в сфере политики и экономики, способные тем не менее встряхнуть мир.

Нефть по $90 — это шок

В 2020 году добыча сланцевой нефти в США сократится из-за низкой доходности инвестиций в эту отрасль. Страны ОПЕК и Россия не упустят возможность воспользоваться ситуацией и объявят о новом сильном уменьшении добычи традиционной нефти.

Одновременно с этим произойдет следующий этап IPO компании Aramco, он будет успешным. Инвесторы получат желаемую оценку актива за пределами Саудовской Аравии.

Brent в итоге вернется к $90 за баррель (сейчас торгуется в районе $60).

Президент США Дональд Трамп будет в ярости, потому что дорогая нефть тормозит экономический рост. Российские чиновники, наоборот, будут ликовать — в бюджет потекут нефтедоллары.

Венгрия выйдет из ЕС

Резкая смена заведенного порядка вещей ожидается в Венгрии. Казалось бы, кого волнует ситуация в маленькой европейской стране? Но и тут может случиться невероятное, уверены в Saxo Bank.

Со времени присоединения к ЕС в 2004 году Венгрию сопровождает экономический успех, «Но теперь этот 15-летний брак под угрозой развода», — отмечает Якобсен.

Более года назад ЕС возбудил против Венгрии дисциплинарную процедуру, предусмотренную статье 7-й Союзного договора. Руководство Евросоюза считает, что Венгрия создала несколько негативных прецедентов. Правительство Виктора Орбана подвергаются критике за ущемление свободы СМИ, за изменения в избирательной системе в пользу авторитаризма, давление правящей партии на институты общества, за разгул коррупции в стране.

За эти прегрешения Совет глав государств и правительств может лишить Венгрию субсидий из общеевропейского котла. В ответ Орбан начнет открыто говорить о «кровном братстве» с Турцией и Россией. И эта резкая перемена «совпадет с минимизацией европейских траншей в следующие два года». Венгерский форинт обвалится до 375 за евро, так как рынки испугаются оттока капитала из-за пересмотра европейскими компаниями инвестиционных планов в Венгрии.

Итог — не Великобритания, а Венгрия выходит первой из Евросоюза.

Швеция пускается «во все тяжкие»

Огромный запрос на перемены существуют в Стокгольме, считает Якобсен. Швеция стала толерантной по отношению к мигрантам. И образцом для подражания среди соседних стран северной части Европы.

Но в ноябре Дания была вынуждена закрыть границу с Швецией — впервые с 1950-х годов. Причина — ужасная криминальная обстановка в соседней стране. За прошлый год преступники из числа мигрантов совершили 160 взрывов и несколько убийств. «Южане» крышуют в Швеции торговлю наркотиками, проституцию, букмекерские конторы, перевозки нелегалов...

Как показывают соцопросы, в толерантной Швеции уже 25% населения выступают против мигрантов. Общество расколото. В стране началась рецессия, казавшиеся незыблемыми успехи «шведского социализма» под угрозой.

Азия подкосит доллар

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций при поддержке Китая и России создаст новую резервную валюту — Asian Drawing Right, или ADR. Один ADR, этот «рубль/юань», будет поначалу равен двум долларам США, что сделает его самой крупной в мире валютной единицей.

Страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся к заключению контрактов в новой валюте, понимая значимость азиатского рынка. Переденоминация значительной доли международной торговли в другую валюту обрушит «американца».

Переденоминация значительной доли международной торговли из американского доллара в другую валюту оставит США еще меньше притока денег, нужного для финансирования обоих дефицитов — торгового и бюджетного. Всего за несколько месяцев доллар ослабнет на 30% относительно золота, так что спотовая цена последнего в 2020 году заметно превысит $2 тыс. за унцию.

Налог имени Трампа — «Америка прежде всего»

Как видно из шокирующих предсказаний Saxo Bank, следующий год будет тяжелым для США и для Трампа. Хотя начнется он с относительной стабильности. Все благодаря достижению между Вашингтоном и Пекином пусть временного, но все-таки перемирия по таможенным пошлинам.

Но вскоре экономика США начнет задыхаться, дефицит торгового баланса с Китаем не улучшится, так как Китай не сможет увеличивать объем закупок сельхозпродукции. Одновременно с этим начнет нарастать недовольство политикой Трампа, соцопросы покажут его сокрушительное поражение на выборах.

Трамп потеряет душевное равновесие и в последней попытке усилить протекционистскую тему предложит ввести налог под условным названием «Америка прежде всего».

«Все существующие пошлины отменяются, а вместо них вводится плоский 25-процентный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом», — поясняет Якобсен. Бизнес начнет протестовать против этих, по сути, старых пошлин на новый лад, но администрация США будет возражать так: компании могут свободно перенести производство в США и избежать налога.

Иными словами, система налогообложения бизнеса в США полностью перестроится в пользу внутреннего производства.

Спасет ли это Трампа от досрочного ухода с поста? Эксперты Saxo Bank считают, что, конечно, нет. Импичменту быть.

Более того, банк допускает, что выборы дадут демократам и президентское кресло, и контроль над обеими палатами конгресса. Победу им принесут голоса женщин и миллениалов. Последующий перевод системы медицинского обслуживания Medicare на всеобщий масштаб и снижение цен на фирменные лекарства намного снизят прибыльность этой отрасли.

Алармисты рулят

Алармистские предсказания Saxo Bank, по большому счету, в той или иной части сбываются. Например, о возможности развала Евросоюза эксперты банка говорили за несколько лет до Brexit. О замедлении глобального экономического роста тоже предупреждали, когда прогнозировали курс доллара еще на 2016 год.

Читайте также: Почему в Украине падает доллар

Ирония заключается в том, что сильный доллар никому не нужен, предупреждали в банке еще четыре года назад. Если доллар не начнет слабеть, мир, скорее всего, погрузится в глубокую рецессию, поскольку сильная американская валюта снижает прибыли крупных американских компаний, усиливает нисходящее давление на стоимость сырьевых активов и ведет к снижению темпов роста на развивающихся рынках, а их доля — 50% роста мировой экономики.

И вот теперь мировая экономика по всем прогнозам «серьезных экспертов» из МВФ и Всемирного банка действительно начала замедляться. Пока что на доли процента. Но уже замаячил призрак кризисного 2008 года.

Saxo Bank, прогноз
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 3 декабря 2019
Понедельник, 2 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016