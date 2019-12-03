В России в многоэтажном доме из-за взрыва газа упала стена

Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области России. В результате одна из стен дома обрушилась, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В результате взрыва газа разрушена стена с первого по четвертый этаж», — заявил источник ТАСС.
Позднее эту информацию подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Дополнительную информацию о причинах и последствиях взрыва он не сообщил.
По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, из-за взрыва газа пострадали четыре человека. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили об одном пострадавшем. «Жители дома были эвакуированы. На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.
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