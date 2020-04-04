В российском Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Взрыв газа произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, в результате обрушились квартиры с пятого по третий этажи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Орехово-Зуеве на улице Гагарина, дом 31 произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного четырехподъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сейчас проводится эвакуация жильцов.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что есть жертвы.

Местное МЧС позже сообщила, что один человек прогиб и четверо пострадали.