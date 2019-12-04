Палата представителей Конгресса приняла резолюцию против возврата России в G7

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию с призывом не включать Россию в G7 (ранее формат носил название G8). За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказался против, следует из данных на сайте палаты.
Документ был представлен еще 30 августа. В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.
«Призываем всех лидеров „Группы семи“ выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире», — сказано в резолюции.
Поводом для появления данной резолюции послужили заявления президента США Дональда Трампа о возможности приглашения России на саммит G7 в 2020 году, хозяйкой проведения которого станут Соединенные Штаты.
Россию перестали приглашать на саммиты G8 после аннексии Крыма. С тех пор формат сменил название на G7. В 2020 году саммит будет проводиться в США. Трамп допускал участие президента России Владимира Путина в саммите в качестве гостя.
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