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Рада призвала Зеленского в декабре попроситься в НАТО

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Рада призвала Зеленского в декабре попроситься в НАТО

Верховная Рада призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019г в НАТО и генеральному секретарю Альянса обращения о подтверждении намерения Украины получить план действий о членстве в НАТО.

Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующее заявление во вторник вечером на пленарном заседании проголосовали 284 нардепа.

Также Рада уполномочила на подписание совместно с президентом и премьер-министром спикера парламента Дмитрия Разумкова документов, необходимых для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ НАТО.

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В связи с этим Верховная Рада также обратится к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

НАТО, ПДЧ
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Вторник, 3 декабря 2019
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