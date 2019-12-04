Арестованный в РФ бывший министр Рудьковский признал вину

Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении бывшего министра и депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Как сообщает ТАСС, подсудимый после оглашения прокурором обвинительного заключения полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

«Я прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, я и адвокаты готовы к этому процессу», — сказал он.

Суд приступил к слушанию дела Рудьковского в особом порядке.

Украинский экс-депутат обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»). Санкция данной статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что 14 июня 2014 года в Киеве экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты националистических организаций «Правый сектор», «Азов» и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб Министерству иностранных дел России от нападения превысил 14 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации. Сейчас он находится под стражей.