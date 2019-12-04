Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону

Суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам по прибытии на встречу на высшем уровне, передает ТАСС.

«Такое увеличение оборонных расходов беспрецедентно, оно делает НАТО сильнее», — сказал он. Согласно распространенным НАТО к саммиту статистическим материалам, на данный момент 9 из 29 стран альянса государств увеличили свои расходы выше установленной в 2014 году планки в 2% их ВВП. Согласно решению саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года, в течение 10 лет — то есть к 2024 году — все страны НАТО должны выйти на отметку в 2%. На нынешнем саммите ожидается острая критика в адрес ведущей европейской экономики — Германии, которая, по статистическим данным альянса, в 2019 году выделила на оборону 1,38% ВВП.

На пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября в преддверии саммита Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что НАТО повышает военные расходы «не для того, чтобы доставить удовольствие Трампу». Западные журналисты задали Столтенбергу вопрос, почему в статистических материалах альянса базовым годом, от которого ведутся подсчеты роста военных бюджетов, взят 2016 год — год избрания президентом США Дональда Трампа, а не 2014 год, когда на саммите в Уэльсе лидеры НАТО начать наращивать расходы на оборону.

По материалам НАТО, объем военных расходов всех 29 государств альянса в 2019 году составляет $987 млрд в константных ценах 2015 года.