АМКУ потребовал от крупных сетей АЗС снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:

— средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

— курс доллара США к гривне, что может влиять на ценообразование учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;

— средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом, как отмечает АМКУ, уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.

Исходя из этого, АМКУ утвердил обязательные к исполнению рекомендации в которых требует установить цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и дал на рассмотрение рекомендаций 10-дневный срок.

Рекомендации направлены в «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG), «ОККО-РИТЕЙЛ» (бренд ОККО), «Укрнафта» (бренд UKRNAFTA), «АМИК Украина» (бренд AMIC Energy), «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR), «Укрпалетсистем» (бренд UPG) и «Глуско Ритейл» (бренд GLUSCO).