Експерт: Ціни на пальне в Україні можуть суттєво зрости

У найближчі дні ціни на пальне в Україні можуть суттєво зрости на тлі рекордних європейських котирувань. Дизель може подорожчати до 105–110 гривень за літр, а бензин — наблизитися до 100 гривень.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів паливний експерт, гендиректор та засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

За його словами, безпосередньо російські удари по українських АЗС не є причиною зростання цін на пальне.

"Сами удари по АЗС вони не впливають на ціну на пальне. Зараз впливає дуже досить суттєво інше: на пальне там Босфор, Дарданелли, Росія, там Очківська протока. Але відсоток заробітку, ну, наприклад, він там умовно 3%, він також у цифрах збільшується, тому що якщо раніше 3% від 50 грн за літр це були 1,5 грн, то зараз це 3 грн. Тому, в принципі, не збільшуючи відсоток маржі на літрі, саме заробіток мережа АЗК збільшує свій, як і держава за рахунок податків, котрі теж у відсотках рахуються", — пояснив експерт.

Льоушкін зауважив, що гранична вартість пального наразі розраховується відповідно до тенденцій європейського ринку, де на сьогодні спостерігаються історично максимальні ціни.

"Стеля підвищення зараз рахується по трендам, котрі зараз формуються по ціні в Європі. Там нічого зайвого зараз немає. Зараз досить суттєве історичне котирування по газу, дизелю. Зараз історична максимальна ціна по дизелю, по бензину в Європі, де ми купляємо. Тому ми будемо зараз очікувати історично високих цін також. За 100 грн то точно. Там і 105 побачимо, і можливо і 110 побачимо, це все все все можливо. Але це ніяк не пов'язано з ударами по АЗС", — наголосив він.

За словами Льоушкіна, мережі АЗС наразі вже готуються до перегляду цін, однак намагаються визначити, як саме це зробити, щоб не спровокувати додаткову увагу контролюючих органів.

"Ніхто цього не хоче зайвого клопоту. Тому зараз ідуть консультації, я розумію, що буквально день-два, і ми полетімо за 100, 105, 110 буде політ, такий досить високий. Зараз розрахункова ціна 110 грн по дизелю і близько 100 грн по бензину. Це по тим ситуаціям, як має бути на зараз. Але йдуть консультації, як правильно підвищити, щоб нікого не налякати. Можливо, якусь буде заява з боку уряду, яку якусь там, ну, додаткове обурення буде висказане, але тут нічого не зробиш", — підсумував Льоушкін.

Окремо експерт наголосив, що удари по АЗС самі по собі не створюють дефіциту пального. За його словами, пошкоджені станції досить швидко відновлюються, оскільки основне технологічне обладнання — резервуари, ємності та насоси — розташоване під землею.

Він також повідомив, що близько 80% АЗС, які раніше потрапляли під російські удари, вже відновили роботу.