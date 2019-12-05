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ГБР заканчивает подготовку подозрения Порошенко по делу о незаконном назначении и увольнении Семочко

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ГБР заканчивает подготовку подозрения Порошенко по делу о незаконном назначении и увольнении Семочко

Государственное бюро расследований (ГБР) находится на финальной стадии подготовки документов для подозрения Порошенко по делу о по факту возможного незаконного назначения и увольнения на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко, заявил директор ГБР Роман Труба.

«Мы практически на завершающем этапе расследования. Речь идет о подготовке проекта подозрения...по незаконному назначению на должность Семочко», — сообщил Труба журналистам, передает Интерфакс-Украина.

По словам Трубы, проект подозрения может быть подан в Генпрокуратуру ещё до момента подписания президентом закона о ГБР, то есть, ещё до назначения врио директора бюро.

"Если будут проведены выемки и допросы и они завершатся до момента моего увольнения«,- уточнил директор ГБР.

Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил с должности первого заместителя главы СВР Семочко.

До этого программа антикоррупционных расследований «Наши деньги с Денисом Бигусом» опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко.

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17 октября глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Петр Порошенко, ГБР, Сергей Семочко
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