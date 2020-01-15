АМКУ не удовлетворен снижением цен на бензин и готовит новые проверки

По результатам анализа декабрьских цен АЗС на бензин и топливо, Антимонопольный комитет установил, что уровень цен не коррелируется с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комитет напоминает, что 5 декабря 2019 предоставил рекомендации к сетям АЗС принять меры по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке. Речь идет о брендах WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco.

Комитет отмечает, что после этого цены на стелах постепенно снизились, а именно:розничные цены на бензин марки А-95 на АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO, снизились более чем на 2 грн/л на АЗС, работающих под брендом UKRNAFTA — на 1 грн/л розничные цены на дизельное топливо на АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, SHELL, SOCAR снизились более чем на 2 грн/л на АЗС, работающих под брендами AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO — более, чем на 1 грн/л.

В то же время, в АМКУ считают, что предоставленная участниками рынка информация по результатам рассмотрения рекомендаций не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС.

Сейчас Комитет начал углубленное исследование соответствия действий участников рынков розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельного топлива требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, 5 декабря Антимонопольный комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.