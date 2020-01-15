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АМКУ не удовлетворен снижением цен на бензин и готовит новые проверки

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АМКУ не удовлетворен снижением цен на бензин и готовит новые проверки

По результатам анализа декабрьских цен АЗС на бензин и топливо, Антимонопольный комитет установил, что уровень цен не коррелируется с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комитет напоминает, что 5 декабря 2019 предоставил рекомендации к сетям АЗС принять меры по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке. Речь идет о брендах WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco.

Комитет отмечает, что после этого цены на стелах постепенно снизились, а именно:розничные цены на бензин марки А-95 на АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO, снизились более чем на 2 грн/л на АЗС, работающих под брендом UKRNAFTA — на 1 грн/л розничные цены на дизельное топливо на АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, SHELL, SOCAR снизились более чем на 2 грн/л на АЗС, работающих под брендами AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO — более, чем на 1 грн/л.

В то же время, в АМКУ считают, что предоставленная участниками рынка информация по результатам рассмотрения рекомендаций не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС.

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Сейчас Комитет начал углубленное исследование соответствия действий участников рынков розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельного топлива требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, 5 декабря Антимонопольный комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.

АМКУ, АЗС
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