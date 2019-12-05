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Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС до конца января

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Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС до конца января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил в четверг программу на первые сто дней работы нового правительства (в том случае, если тори получат большинство на выборах 12 декабря).

Главными пунктами значатся своевременное одобрение парламентом соглашения с ЕС по Brexit, представление в феврале бюджета на следующий год и внесение до 22 марта законопроекта, подготавливающего Великобританию к окончательному выходу из Евросоюза.

Напомним, что Евросоюз ранее согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Если соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС будет одобрено к этому времени, то с 1 февраля начнется полуторагодовой переходный период, за время которого Великобритании предстоит подготовить все необходимое законодательство.

«Если Консервативная партия выиграет большинство голосов на следующей неделе, мы сможем осуществить Brexit к концу января. И тогда в 2020 году мы, наконец, оставим позади споры и неопределенность касательно Brexit», — заявил Джонсон.

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Среди других ключевых обещаний премьера: отмена практики автоматического освобождения преступников после отбытия половины срока (тема стала особенно актуальной после теракта 29 ноября на Лондонском мосту, совершенного освобожденным досрочно Усманом Ханом), внесение законопроекта об увеличении сроков заключения для особо опасных преступников, пересмотр оборонной и внешней политики, увеличение финансирования школ и больниц, увеличение объема сбора с иностранцев за пользование услугами Национальной службы здравоохранения.

К концу 2020 года Джонсон намерен согласовать с ЕС торговое соглашение.

Brexit, Борис Джонсон
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Четверг, 5 декабря 2019
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