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Джонсон приказал не использовать термин Brexit после 31 января

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Джонсон приказал не использовать термин Brexit после 31 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон дал чиновникам распоряжение перестать использовать термин Brexit после 31 января — именно к этому сроку, по его словам, Великобритания должна покинуть Евросоюз. Об этом сообщает Huffington Post UK со ссылкой на близкий к правительству источник. Таким образом Джонсон хочет показать, что процесс выхода из ЕС завершен.

Как заявил собеседник издания, Даунинг-стрит также перестанет использовать термин «сделка» по отношению к соглашению о свободной торговле между Британией и ЕС, детали которого будут обсуждаться в следующем году.

После 31 января будет расформирован правительственный департамент по выходу из ЕС.

«Мы очень благодарны за их работу и поможем каждому найти новые должности», — заявил источник.

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Напомним, Джонсон ранее настаивал на том, чтобы страна покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту Лондон и Брюссель не успеют договориться об условиях выхода из союза. 19 октября парламент Великобритании принял поправку, которая обязывает премьера попросить Брюссель об отсрочке Brexit. Джонсон в ответ предложил в обмен на отсрочку провести внеочередные парламентские выборы, это решение поддержали лейбористы. Консерваторы в случае победы обещали подписать соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС до 31 января, а лейбористы — провести новый референдум по поводу Brexit.

По итогам досрочных выборов, которые прошли 12 декабря, Консервативная партия одержала победу, добившись крупнейшего для тори большинства в парламенте с 1987 года. По предварительным данным, ей удалось получить 364 из 650 мест в палате общин.

Brexit, Борис Джонсон
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Четверг, 19 декабря 2019
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