Джонсон приказал не использовать термин Brexit после 31 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон дал чиновникам распоряжение перестать использовать термин Brexit после 31 января — именно к этому сроку, по его словам, Великобритания должна покинуть Евросоюз. Об этом сообщает Huffington Post UK со ссылкой на близкий к правительству источник. Таким образом Джонсон хочет показать, что процесс выхода из ЕС завершен.
Как заявил собеседник издания, Даунинг-стрит также перестанет использовать термин «сделка» по отношению к соглашению о свободной торговле между Британией и ЕС, детали которого будут обсуждаться в следующем году.
После 31 января будет расформирован правительственный департамент по выходу из ЕС.
«Мы очень благодарны за их работу и поможем каждому найти новые должности», — заявил источник.
Напомним, Джонсон ранее настаивал на том, чтобы страна покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту Лондон и Брюссель не успеют договориться об условиях выхода из союза. 19 октября парламент Великобритании принял поправку, которая обязывает премьера попросить Брюссель об отсрочке Brexit. Джонсон в ответ предложил в обмен на отсрочку провести внеочередные парламентские выборы, это решение поддержали лейбористы. Консерваторы в случае победы обещали подписать соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС до 31 января, а лейбористы — провести новый референдум по поводу Brexit.
По итогам досрочных выборов, которые прошли 12 декабря, Консервативная партия одержала победу, добившись крупнейшего для тори большинства в парламенте с 1987 года. По предварительным данным, ей удалось получить 364 из 650 мест в палате общин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016