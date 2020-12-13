Лондон готов к отсутствию торговой сделки с ЕС

Великобритания продолжит торговые переговоры с Евросоюзом, однако готова к тому, что заключить сделку не удастся. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News премьер-министр королевства Борис Джонсон.
«Наиболее вероятно сейчас то, что нам необходимо готовиться к возвращению к торговле по правилам Всемирной торговой организации, к отношениям по принципу тех, что существуют у ЕС с Австралией. Не забывайте, что мы провели исключительно масштабные приготовления к такой ситуации, поскольку процесс тянется уже четыре с половиной года. Мы подготовились», — сказал глава правительства.
Джонсон при этом отметил, что Великобритания и Евросоюз все еще могут достичь соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле, но для этого им придется преодолеть крайне существенные противоречия.
«Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно. Как я говорил, сделка возможна, если наши партнеры хотят ее заключить. Однако наши позиции все еще очень сильно расходятся по ключевым вопросам, о которых всем известно», — сказал Джонсон, подчеркнув, что Лондон не будет связывать себя обещаниями гармонизировать собственные стандарты с европейскими, а также намерен «вернуть контроль» над своими водами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016