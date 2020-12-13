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Лондон готов к отсутствию торговой сделки с ЕС

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Лондон готов к отсутствию торговой сделки с ЕС

Великобритания продолжит торговые переговоры с Евросоюзом, однако готова к тому, что заключить сделку не удастся. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News премьер-министр королевства Борис Джонсон.

«Наиболее вероятно сейчас то, что нам необходимо готовиться к возвращению к торговле по правилам Всемирной торговой организации, к отношениям по принципу тех, что существуют у ЕС с Австралией. Не забывайте, что мы провели исключительно масштабные приготовления к такой ситуации, поскольку процесс тянется уже четыре с половиной года. Мы подготовились», — сказал глава правительства.

Джонсон при этом отметил, что Великобритания и Евросоюз все еще могут достичь соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле, но для этого им придется преодолеть крайне существенные противоречия.

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«Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно. Как я говорил, сделка возможна, если наши партнеры хотят ее заключить. Однако наши позиции все еще очень сильно расходятся по ключевым вопросам, о которых всем известно», — сказал Джонсон, подчеркнув, что Лондон не будет связывать себя обещаниями гармонизировать собственные стандарты с европейскими, а также намерен «вернуть контроль» над своими водами.

Brexit, Борис Джонсон
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