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Арахамия сомневается в принятии закона о запуске рынка земли до конца года

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Арахамия сомневается в принятии закона о запуске рынка земли до конца года

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.

«Такая цель у нас — начать землю рассматривать (до Нового года — Ред.), но учитывая то, что количество поправок увеличивается с каждым днем, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6 тыс. правок», — назвал Арахамия журналистам причину, по которой парламент вряд ли до 1 января 2020 года примет этот законопроект, передает Интерфакс-Украина.

Он также напомнил, что оппозиционные силы в парламенте не хотят, чтобы данный законопроект рассматривался.

По словам лидера фракции, профильному комитету надо еще время, чтобы все эти правки рассмотреть и свести их в сравнительную таблицу.

Он напомнил, и об уже принятой «очень важной поправке», запрещающей владение земли иностранцам, и проведение по данному вопросу референдума.

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Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных.

рынок земли
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