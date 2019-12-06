Вестерн во вселенной «Звездных войн»: почему нужно смотреть сериал «Мандалорец»

Флагманский проект нового сервиса Disney+ «Мандалорец» от Джона Фавро перебрался за середину: в пятницу, 6 декабря, выходит пятый эпизод. Рассказываем, почему никогда не поздно подключиться к космическому вестерну из вселенной «Звездных войн».

Человек в сплошном металлическом шлеме, броне и плаще входит в инопланетный салун и преподает урок зарвавшемуся агрессору, после чего отправляется на свой космический корабль. На борту хранятся несколько карбонических «брикетов» с застывшими бандитами и должниками — в один из таких был заключен Хан Соло в пятом эпизоде «Империя наносит ответный удар». Да и сам молчаливый странник напоминает легендарного Бобу Фетта, персонажа фильмов саги, который и «заморозил» Хана Соло. Из сериала «Мандалорец» понятно одно: «Мандо» и Боба Фетт — одного племени, о котором менее ответственные поклонники «Звездных войн» имеют небольшое представление. Попытаемся разобраться, кому посвящено шоу и кто в нем самый главный герой.

Откуда пришел Мандалорец

Из первой трилогии «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Короткое появление наемника в шлеме и с реактивным ранцем так впечатлило фанатов, что игрушки и прочий мерч с Бобой Феттом стали хитом, а восьмиминутное присутствие персонажа выросло в серию комиксов, видеоигр и книг о расе мандалорцев.

Последние увидели свет в 2005 году благодаря писательнице Карен Трэвисс, которая не только придумала убедительную историю о мандалорском прошлом, но и сопроводила мир обычаями, кодексом и мандалорским языком. Но это богатство не дошло до широкого проката. Название расы ни разу не прозвучало в фильмах Лукаса, которые видел весь мир, благодаря чему сериал «Мандалорец» оставил непричастных в недоумении.

Избавиться от него можно через базовые знания. Мандалорец — высокопрофессиональный «баунти-хантер» с набором заковыристого оружия: у него есть огнемет и патронташ в рукаве, бластеры на поясе, мощный электрошокер на длинной рукояти за спиной и уникальный бескарский клинок, припрятанный в сапоге на случай непредвиденной ситуации (например, встречи с джедайским световым мечом). Самое важное — у него есть тайна происхождения, которую шоураннер Джон Фавро лелеет и лишь ненадолго приоткрывает во флешбеках.

Несмотря на специфический и известный лишь в узких кругах мир, населенный суровыми наемниками — потомками величественной воинственной цивилизации, пострадавшей и от джедаев, и от Империи, — рассказанная в сериале история универсальна.

Центральное место в ней занимают вопросы наследия, чести и выживания в жестоком мире, а также нерушимые нормы морали, неподвластные влиянию хаоса. Это история о бунтарстве, преданности и предательстве, окруженных песчаными дюнами. Порой кажется, вот-вот за кадром начнут зачитывать очередное письмо Катерине Матвеевне.

Как это выглядит

Действие сериала разворачивается пять лет спустя после событий фильма «Возвращение джедая» 1983 года. По сюжету Мандалорец — лучший наемник в Галактике — берется за трудновыполнимое задание: найти на забытой богом планете некий груз и доставить его живым и невредимым Клиенту. Роль заказчика, главного злодея в сериале, убедительно и с благородным достоинством исполняет режиссер Вернер Херцог. К слову, в недавнем интервью Variety он признался, что никогда не видел «Звездных войн» и не горит желанием исправляться.

Завязка в духе вестернов прошлого века дополняется интригующими деталями. Так, например, имя главного героя не раскрывается (коллеги по цеху кличут его Мандо), совсем как в «долларовой трилогии» Серджио Леоне. Лицо мандалорца закрывает шлем с Т-образным вырезом. Зритель, конечно, может вообразить, как выглядит наемник — за доспехами спрятан чилийский артист Педро Паскаль, сыгравший принца Оберина Мартелла в «Игре престолов».

«Звездные войны» взяли очень много от эстетики вестернов, но «Мандалорец» выкрутил этот антураж на максимум. В Сети даже бродит шуточный трейлер сериала, стилизованный под спагетти-вестерны. Дистиллированный сюжет сериала об одиноком охотнике за головами лишен дополнительных ответвлений — здесь отсутствует любовная история, едва упоминается политическая обстановка в Галактике, никто не страдает от обретения отца и не испытывает торжественный восторг от обретения сестры. Это чистейший вестерн про одинокого «баунти-хантера», чей удел — ловить головорезов, должников и нечистых на руку торговцев на заказ. И выживать ради сохранения остатков своего племени. Сериал смотрится легко, хотя снят за огромные деньги — каждый эпизод стоит около $15 млн, большая часть которых пошли на CGI, дизайн костюмов, визуальные эффекты и гонорары команде.

Джон Фавро не забыл подбросить приятных сюрпризов для фанатов Marvel: например, дроида-наемника, появившегося всего на несколько минут в первой серии, озвучил новозеландский режиссер фильма «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити. Саундтреком к сериалу занимался Людвиг Йоранссон, получивший «Оскар» за музыкальную тему к «Черной пантере»: флейту, которая солирует в главной теме «Мандалорца», забыть невозможно.

Кто на самом деле главный герой

Ключевой персонаж «Мандалорца» невысок (его рост едва дотягивает до 50 см) и немногословен (он вообще не разговаривает), едва передвигается без посторонней помощи, но чрезвычайно мил. Интернет заполонили новости про некоего «Малыша Йоду», и если вы все еще не понимаете, что происходит, то пора запустить первый получасовой эпизод сериала.

Ценный груз, за которым охотится наемник, — это живое существо расы мудрого Йоды, который тренировал Люка Скайуокера и сражался с графом Дуку. Малышу «всего лишь» 50 лет — он еще слишком юн по меркам своей расы, выглядит как двухлетний ребенок и обладает внешностью позеленевшего и навострившего уши Чебурашки. Несмотря на это умеет отличать своих от чужих и проявляет себя как верный союзник, чем покоряет наемника, отрешенного от всего мирского.

Вслед за «баунти-хантером» в Малыша Йоду влюбился весь мир. Сразу после премьеры сериала 12 ноября второстепенный герой превратился в главного и стал интернет-мемом. Фанаты режут кадры с милым сердцу персонажем на гифки и коубы, накладывают свои мелодии и добавляют ассоциативные надписи. Даже делают татуировки с ним.

Известный в интернете композитор Пэрри Грипп написал гимн Малыша Йоды, который парит в летающей капсуле, и выпустил клип вместе с аниматором Натаном Мазуром.

Американская компания Funko, которая занимается производством игрушек в образах героев популярных фильмов, сериалов, комиксов и игр, сделала фигурку инопланетянина. Малыш Йода выйдет весной 2020 года в двух вариантах: 10-сантиметровой и 25-сантиментровой высоты.

В интернете переделали фрагмент мозаики из Собора Святой Софии в Стамбуле в афишу «Мандалорца» с Малышом Йодой на руках.

Зеленокожий феномен не остался незамеченным и в модной среде: наметанный взгляд экспертов нашел наряд Малыша Йоды идеальным для осенне-зимнего сезона. Редакторы Dazed Fashion попытались выяснить, на чьи труды оглядывался дизайнер костюмов Джозеф А. Порро при создании нарядов для «Мандалорца», но безуспешно. Поэтому они подобрали похожие варианты для тех, кто желает выглядеть зимой так же уютно. Например, можно обратиться к пуховикам-одеялам от Maison Margiela, или выбрать пончо от Рика Оуэнса, или присмотреться к постапокалиптичному дизайну курток и худи от Yeezy.

Основное доказательство зрительской любви, впрочем, не заключается в вышеперечисленных явлениях. Именно поклонники сериала нарекли «персонажа в парящей колыбели» Малышом Йодой: его настоящее имя и происхождение — тоже загадка, которая роднит его с Мандалорцем.

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