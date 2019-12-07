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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

Первое место второй раз за пять лет заняла певица Тейлор Свифт. Ее заработок благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура составил $185 млн. Далее идут Канье Уэст ($150 млн), Эд Ширан ($110 млн), The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн) и Jay-Z с Beyonce (по $81 млн).

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов. При составлении предыдущего рейтинга цифра составляла $886 млн.

Летом 2019 года Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью мира. На второй строчке в этом рейтинге расположилась телезвезда и модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер с доходом $170 млн. Тогда же журнал сообщал, что Jay-Z стал первым в мире рэп-исполнителем, чье состояние оценивается в $1 млрд. Кроме того, в ноябре Свифт была признана лучшей исполнительницей из США по версии MTV Europe Music Awards.

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В прошлогоднем рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes первое место заняла ирландская группа U2 с доходом в $118 млн. В тройку лидеров также попали Coldplay ($115,5 млн) и Эд Ширан ($110 млн).

музыка, музыканты, рейтинг
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