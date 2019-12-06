В ЕС поставили новый рекорд по количеству авиапассажиров

В 2018 году в Европейском Союзе воздушным транспортом воспользовались 1,1 миллиарда пассажиров, что на 6% по сравнению с 2017 годом и на 43% по сравнению с 2010 годом.
Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют данные Евростата.
В 2018 году внутренние перевозки в ЕС составляли почти половину (46%) общего количества авиаперевозок, а перевозки вне ЕС — треть (37%).
В 2018 году больше всего авиапассажиров было зафиксировано в Великобритании (272 млн), Германии (222 млн), Испании (221 млн), Франции (162 млн) и Италии (153 млн).
Количество перевезенных воздушных пассажиров в 2018 году выросло во всех государствах-членах ЕС по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост был зафиксирован в Литве (+19%), Латвии, Польше и Словакии (все +16%).
Самым загруженным аэропортом ЕС в 2018 году был лондонской «Хитроу», через который прошли 80 млн пассажиров, пассажиропоток здесь вырос на 3% по сравнению с 2017 годом.
В первую тройку входят также парижский аэропорт имени Шарля де Голля (72 млн, +4%), и амстердамский «Схипхол» (71 млн, +4%).
В целом рост количества пассажиров зафиксирован во всех топ-30 аэропортах ЕС, кроме Гамбурга (-2%) и Дюссельдорфа (-1%).
Наибольший рост показали аэропорты Будапешта (+14%) и Варшавы (+13%).
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