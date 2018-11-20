Forbes составил список самых высокооплачиваемых певиц года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. В этом году его возглавила Кэти Перри, сумевшая заработать $83 млн. Финансовый успех, по данным Forbes, ей принес концертный тур Witness: The Tour.
Вторая строчка рейтинга досталась Тейлор Свифт, она смогла заработать за год $80 млн. Певица выпустила новый альбом Reputation, который в первую неделю был распродан тиражом в 2 млн экземпляров.
Тройку лидеров замыкает победительница прошлогоднего рейтинга Бейонсе с заработком в $65 млн. Певица вместе с мужем Jay-Z также выпустила новый альбом Everything is Love.
В десятке самых высокооплачиваемых также оказались Пинк ($53 млн), Леди Гага ($50 млн), Дженнифер Лопес ($47 млн), Рианна ($37,5 млн), Хелена Фишер ($32 млн), Селин Дион ($31 млн) и Бритни Спирс ($30 млн).
В прошлом году лидером рейтинга была Бейонсе. Благодаря поступлениям от продаж альбома Lemonade, а также от концертного тура она смогла заработать, по подсчетам Forbes, $105 млн. На второй строчке по итогам 2017 года была Адель, которая в этом году в десятку самых высокооплачиваемых и вовсе не попала. Тейлор Свифт, сумевшая в этом году забраться на вторую строчку, годом ранее была на третьем месте с доходом $44 млн.
При составлении рейтинга Forbes использовал данные за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.
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