На пепелище одесского колледжа есть угроза обрушения перекрытия

Спасатели продолжают разбирать завалы Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, однако на одном из участков работы пришлось приостановить в связи с угрозой обрушения перекрытия.

О ситуации по состоянию на утро 11 декабря рассказали в ГСЧС.

«Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж. Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен. Всего с начала разборки завала вывезено около 1 тыс. 496 м куб. строительных конструкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во внутреннем дворе установлены 733 деревянных поддона и выгружены 2 тыс. 13 мешков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены.

Информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в 10 час. 12 мин. 4 декабря. Всего в результате пожара погибли 12 человек.

Пострадали 30 человек (в больницах остается 9 пациентов).