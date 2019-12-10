Семьям погибших и пострадавшим на пожаре в одесском колледже выплатят деньги

Семьи погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получат по 100 тыс грн одноразовой денежной помощи, сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.
«Поручил выделить 2 миллиона 240 тысяч гривен для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара в колледже в центре Одессы. Семьи погибших получат 100 тысяч гривен», — написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
По его словам, пострадавшие средней степени тяжести по 50 тысяч гривен, пострадавшие легкой степени тяжести — по 10 тысяч гривен.
«Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации», — написал Куцый.
По его словам, на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривен из резервного фонда, а дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и областного совета.
Куцый заверил в обеспечении всех госпитализированных медикаментами и сообщил, что приостановленный в колледже учебный процесс будет возобновлен со следующего понедельника.
Глава обладминистрации также сообщил, что сына погибшего спасателя Сергея Шатохина переведут на бюджетную форму обучения. «Дмитрию всего 18 лет, он учится в Одесском профессиональном лицее морского транспорта по профессии „Матрос. Моторист“... Все дети погибшего пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк должны учиться на бюджетной форме образования. Потому что их родители отдали свою жизнь ради учащихся колледжа, которых спасали из огня», — написал Куцый в Facebook.
По его словам, он выступил с этим предложением, и «все присутствующие, среди которых были и представители Кабинета министров, поддержали меня» .
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