Под завалами сгоревшего в Одессе здания еще могут находиться четыре человека

Четыре человека могут находиться под завалами обвалившегося во время пожара Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 12 человек. Об этом во вторник сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Под завалами могут находиться еще четыре человека. Тела шести человек не идентифицированы», — отметили в ведомстве и добавили, что все службы работают в круглосуточном режиме, продолжается разбор завалов.

В сгоревшем колледже, по данным ГСЧС, готовятся к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Всего в результате пожара пострадало 30 человек, девять из них остаются в больницах.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности, в настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено.