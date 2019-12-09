В Украине в ближайшие дни будет почти весенняя погода

На этой неделе над территорией Украины продолжит господствовать перемещающийся c Западной Европы теплый воздух, поэтому температура будет превышать климатическую норму для этого периода, а в поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей, кроме Карпатского региона, существенных осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.
Во вторник в Украине без осадков, лишь на Закарпатье дождь, в Карпатах мокрым снегом. Ночью, утором в южных, центральных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в Одесской и Николаевской областях 8-13°.
В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 декабря самая высокая температура днем была 11,2 в 1944г., самая низкая ночью −18,4 в 1899 г.
В среду, 11 декабря, на Закарпатье и в Прикарпатье местами небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории Украины без осадков. На юге и востоке страны ночью, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в Одесской области до 8°.
В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
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