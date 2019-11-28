Россияне откажутся выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. Об этом он сообщил в ходе олимпийского собрания в Москве, передают местные СМИ.
«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Если внимательно изучить олимпийскую хартию, то можно найти соответствующий раздел, который четко регламентирует вещи с флагом, гимном и так далее», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».
В 2018 году сборная России выступала на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом из-за временного отстранения ОКР. По словам Позднякова, летом 2020 года в Токио ситуация не может повториться.
«У ОКР нет никаких проблем. Российская команда будет принимать участие в Играх. В Пхёнчхане выступали ОАР (олимпийские атлеты из России), так как ОКР был временно отстранен. Сейчас ОКР будет формировать команду самостоятельно», — сказал глава российского олимпийского комитета.
На прошлой неделе комитет WADA по соответствию порекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Свое решение он объяснил манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Исполком WADA получил рекомендацию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Решение о возможных санкциях против будет принято на заседании исполкома агентства, которое пройдет Париже в понедельник, 9 декабря.
Комитет WADA считает возможным допуск российских спортсменов на Олимпиаду 2020 года в нейтральном статусе, то есть без использования национального флага и гимна. Также Россия может на четыре года лишиться права проведения международных спортивных турниров.
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