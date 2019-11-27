У России точно не заберут право провести матчи Евро-2020

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия может столкнуться с жесткими санкциями из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом министр спорта и туризма Польши заявил в интервью радиостанции RMF FM.

По словам Баньки, Россия в течение четырех лет не сможет принимать международные соревнования. При этом чемпионат Европы 2020 года в этот список не входит.

«9 декабря исполком WADA примет решение о санкциях против России. Комитет по соответствию рекомендовал принять очень жесткие санкции. Если они будут приняты, Россия течение четырех лет не сможет принимать международные соревнования... Чемпионат Европы в этот список не входит. Скорее всего, Россия сможет принять матчи Евро-2020», — заявил Банька.

Накануне о том, что WADA не будет требовать отстранения России от Евро-2020, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации. По словам функционера WADA, чемпионат Европы не является мультиспортивным событием, поэтому России не грозит лишение права принять четыре матча турнира.

Ранее на этой неделе комитет WADA по соответствию рекомендовал запретить проводить крупные международные турниры на территории России, а российским спортсменам — участвовать в соревнованиях под национальным флагом. Окончательное решение о санкциях в отношении России будет принято исполкомом WADA, который состоится 9 декабря в Париже.