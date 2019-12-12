НБУ понизит норматив резервирования в гривне до нуля и повысит в валюте до 10%

Национальный банк Украины решил ввести дифференциацию требований к обязательному резервированию в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, а для резервов в иностранной валюте будет повышен до 10%, сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

«Это будет содействовать снижению долларизации банковских вкладов и позволит быстрее удешевить гривневые кредитные ресурсы для населения и бизнеса», — сказал он на брифинге в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что сегодня НБУ решил понизить учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад — до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года.