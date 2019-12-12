Трамп снова заявил о близком заключении торговой сделки с Китаем

Вашингтон «подходит очень близко» к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в четверг на своей странице в Twitter.
«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже», — сказано в сообщении.
В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.
11 октября Трамп уже заявлял, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительному первому этапу» в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.
В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.
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