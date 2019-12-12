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Трамп снова заявил о близком заключении торговой сделки с Китаем

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Трамп снова заявил о близком заключении торговой сделки с Китаем

Вашингтон «подходит очень близко» к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в четверг на своей странице в Twitter.

«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже», — сказано в сообщении.

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

11 октября Трамп уже заявлял, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительному первому этапу» в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

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В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

Китай, Дональд Трамп, торговая война, политика Трампа
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Четверг, 12 декабря 2019
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