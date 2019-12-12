Зеленский впервые дал большое интервью российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы с журналистом ВГТРК был показан в эфире телеканала «Россия-24».

«Главное, что мы все начали общаться », - сказал лидер государства в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

Сообщается, что полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».