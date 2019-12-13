Консерваторы уверенно выиграли выборы в Великобритании, лидер лейбористов уходит в от ставку

Обнародованные после закрытия участков данные экзит-пола свидетельствуют о решительной победе на парламентских выборах в Великобритании Консервативной партии Бориса Джонсона.
Экзитполы показали, что консерваторы получат 368 мест в палате общин (нижняя палата парламента), а лейбористы — 191 место.
«Этого будет достаточно, чтобы дать Джонсону необходимое ему большинство для организации выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года», — отмечают СМИ.
Решительная победа Джонсона сопоставима с результатом легендарной Маргарет Тэтчер в 1987 году. Также такие результаты означают худший показатель Лейбористской партии с начала 1980-ых.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уже заявил, что намерен уйти в отставку.
12 декабря в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент, которые решат судьбу выхода страны из ЕС. Лидер консерваторов Джонсон планирует провести Brexit до конца января 2020 года и до 2021 года заключить с Евросоюзом соглашение о торговле.
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