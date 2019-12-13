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Верховный суд Великобритании отложил решение по «долгу Януковича»

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Верховный суд Великобритании отложил решение по «долгу Януковича»

Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения в судебном процессе по спору о выпущенных в 2013 году Украиной в пользу России еврооблигациях на $3 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.

«Верховный суд Объединенного Королевства отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемых российских облигаций», — сообщил Минфин.

Как указало министерство, Верховный суд завершил слушания окончательной апелляционной жалобы относительно заявления России о вынесении решения против Украины в порядке упрощенного производства в судебном деле относительно еврооблигаций на $3 млрд, которые якобы Украина выпустила в декабре 2013 года.

«По результатам слушаний судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после оглашения Верховным Судом своего решения, которое состоится, вероятно, в 2020 году», — указал Минфин.

Как сообщалось, Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) 9-12 декабря рассматривал жалобы Украины и России на вынесенное в сентябре 2018 года решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.

17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.

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Однако после жалобы Украины апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежания выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

долг Януковича
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