Верховный суд Великобритании отложил решение по «долгу Януковича»

Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения в судебном процессе по спору о выпущенных в 2013 году Украиной в пользу России еврооблигациях на $3 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.
«Верховный суд Объединенного Королевства отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемых российских облигаций», — сообщил Минфин.
Как указало министерство, Верховный суд завершил слушания окончательной апелляционной жалобы относительно заявления России о вынесении решения против Украины в порядке упрощенного производства в судебном деле относительно еврооблигаций на $3 млрд, которые якобы Украина выпустила в декабре 2013 года.
«По результатам слушаний судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после оглашения Верховным Судом своего решения, которое состоится, вероятно, в 2020 году», — указал Минфин.
Как сообщалось, Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) 9-12 декабря рассматривал жалобы Украины и России на вынесенное в сентябре 2018 года решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.
17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.
Однако после жалобы Украины апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежания выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
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