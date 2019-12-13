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Депутат Поляков не считает вопрос УкрБуда решенным и требует наказания виновных в афере

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Депутат Поляков не считает вопрос УкрБуда решенным и требует наказания виновных в афере

Народный депутат Антон Поляков считает, что решение передать недостроенные комплексы компании УкрБуд Киевгорстрою является лишь частичным решением проблемы. По его мнению, важно понимать источник средств, за счет которых будет покрыта недостача, а также наказать виновных в афере. Об этом он написал у себя в Telegram.

«Итак, друзья, у меня есть новости по УкрБуду. То ли перспектива создания следственной комиссии в Раде, то ли страх перед гневом десятка тысяч обманутых инвесторов заставили, наконец, власть действовать. Президент заявил, что вопрос с остановленным строительством 26 жилых комплексов в Киеве наконец-то решен. Вся эта недвижимость будет достроена, обязательства на себя взял Киевгорстрой. Почему новости? Потому что тут не одна новость, а сразу две. Первая – отличная. Государство не бросило людей в беде и они все-таки получат свое жилье. Возможно. Когда-нибудь. А вот вторая новость – не очень. Потому что кто-то и, видимо, государство, будут покрывать миллиардную недостачу в кассе УкрБуда, чтобы построить эти 26 комплексов. Покрывать воровство. При этом кто-то еще должен будет достроить и городские объекты, на которые компании УкрБуда тоже взяли деньги из городского бюджета. Кто? И ответит ли кто-то за аферу?», - написал он.

«Или же все будет так, как рассказал новый бизнес-партнер Микитася Дмитрий Федотенков, по схеме на бумажке. 20% компании УкрБуд отойдут Офису президента?», - предположил народный избранник.

Он считает, что слишком много вопросов остались без ответов.

«И вопросы эти довольно важные. Поэтому тему УкрБуда я не бросаю. Всем, кто причастен к разворовыванию денег инвесторов и столичного бюджета, хочу сказать одно - не расслабляйтесь! Я от вас не отстану. Даже если вы где-то там между собой уже всё «порешали» в своих бумажных схемках», - написал депутат.

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Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации «Укрбуд» будет решена и эти объекты достроит компания «Киевгорстрой».

«Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. В настоящее время, на вечер (12 декабря — Ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет, и на себя взял обязательства «Киевгорстрой», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

В то же время, президент не уточнил, из каких именно денег будут покрыта недостача тех миллиардов гривен, которые, по данным СМИ, были выведены из компании УкрБуд.

Ранее нардеп Поляков заявлял о готовности инициировать создание временной следственной комисии в Верховной Раде, которая занялась бы расследование аферы УкрБуда. 

Укрбуд, Антон Поляков
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