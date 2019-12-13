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Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter

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Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter

Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня с момента вступления в должность. Трамп разразился более чем 120 твитами или ретвитами за 24 часа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Hill.

В целом президент запостил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, установленный несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трампа появились во время утренней вспышки, во время которой он ретвитил десятки сообщений депутатов-республиканцев, атакуя слушания комитета Палаты представителей по вопросам судебной власти.

Твиты президента в течение всего дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводящих расследование по его импичменту. Комитет провел более 14 часов, обсуждая две статьи об импичменте против Трампа, и проголосует за них в пятницу.

«Я также постоянно спрашиваю: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они наибольшие выгодополучатели. Почему это всегда (делают. — Ред.) старые, добрые США? Демократы и левые в США никогда не упоминают об этом на своих фальшивых слушаниях», — написал Трамп.

Возможно, самое заметное сообщение Трампа появилось утром, когда он высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которую днем ранее журнал Time назвал «Человеком года».

«Так бессмысленно. Грета должна бы работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!» — написал Трамп.

Президент продолжил твитом, что США и Китай «очень близки» к торговому соглашению. Согласие было достигнуто позже в тот же день.

В течение дня Трамп выступал на саммите в Белом доме в поддержку вопроса оплаты отпуска, взятого по семейным обстоятельствам, и реформы ухода за детьми; после полудня он собрался с топ-советниками по торговле, а вечером принимал депутатов-республиканцев.

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Трамп пошутил в начале своего выступления на саммите, что ему пришлось изменить свой график, чтобы прийти, после того как его дочь Иванка Трамп попросила его выступить с речью.

«У меня было очень напряженное время и очень напряженный день, но моя дочь сказала: «Ты будешь там», — кивнул Трамп. «Итак, это был конец этого насыщенного дня».

Twitter, Дональд Трамп
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