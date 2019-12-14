Меркель заявила о необходимости приглашать в Германию квалифицированных работников из-за пределов ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости привлекать в страну квалифицированных работников из стран, не входящих в Евросоюз.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Handelsblatt.
«Мы знаем, что многие сектора и предприятия отчаянно ищут специалистов», — сказала Меркель в субботу.
«Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы было достаточно квалифицированных работников. Иначе компаниям придется перемещаться — и мы, конечно, этого не хотим», — добавила она.
В июне депутаты немецкого Бундестага большинством голосов приняли закон, который значительно упрощает трудоустройство квалифицированных работников не из стран-членов ЕС. Закон вступает в силу 1 марта 2020 года.
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