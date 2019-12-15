Епифаний анонсировал визит в Украину Вселенского патриарха Варфоломея

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Вселенский Патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину.

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на заявление Епифания в ходе литургии по случаю годовщины создания ПЦУ.

При этом конкретной даты возможного визита Варфоломея в Украину митрополит не назвал.

По случаю годовщины получения Томоса Православной церковью Украины Епифаний заявил, что первым его заданием во главе церкви было укрепить фундамент УПЦ и сохранить внутреннее единство.

Во время праздничного богослужения Епифаний также поблагодарил Патриарха Варфоломея, а также всех причастных к признанию независимости ПЦУ.