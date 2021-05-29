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Зеленский хочет переписать закон «О предотвращении коррупции»

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Зеленский хочет переписать закон «О предотвращении коррупции»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования» № 1443-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году.

В частности, документ внедряет нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В то же время глава государства направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в закон «О предотвращении коррупции» с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

В частности, Зеленский акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращении его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Кроме того, по мнению президента, должен быть восстановлен 30-дневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Также требует уточнения положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО, отмечает глава государства в письме.

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Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке / продаже иностранной валюты субъектами декларирования или членами их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя Верховной Рады и проведение специальной проверки претендентов на эти должности.

коррупция, декларации, Владимир Зеленский
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