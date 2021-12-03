Украинцы считают, что Зеленский не выполнил обещания по борьбе с коррупцией

Большинство украинцев считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил взятые им обязательства по борьбе с коррупцией, половина опрошенных возлагает на него ответственность в этой сфере, полагая также, что глава государства должен принимать окончательное решение при назначении руководителей антикоррупционных органов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании «Active Group», обнародованные в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Говоря об оценке украинцами работы правоохранительных органов по 5-балльной шкале, учредитель социологической компании «Active Group» Андрей Еременко отметил: «Орган, который хоть как-то воспринимается позитивно — это МВД (2,33% респондентов), а НАПК, САП, Офис генпрокурора имеют низкие оценки, меньше 2 баллов».

Согласно данным опроса, украинцы склонны возлагать ответственность за успехи и провалы в борьбе с коррупцией на главу государства — 57,6% опрошенных выразили такое мнение.

«Президент ответственный за все и он должен быть главным инициатором, на втором месте — Верховная Рада, дальше — Кабмин», — подчеркнул Еременко.

Отвечая на вопрос о том, насколько президент выполнил свои обещания по борьбе с коррупцией, 46,3% респондентов отметили, что совсем не выполнил, еще 35,3% опрошенных полагают, что скорее не выполнил.

«11,1% респондентов считает, что в той или иной мере он выполнил свои обещания, 81,6% опрошенных — что не выполнил или скорее не выполнил обязательства, которые он взял на себя в сфере борьбы с коррупцией», — уточнил Еременко.

Что касается вопроса позитивной/негативной роли общественных организаций в борьбе с коррупцией, то, согласно результатам опроса, в этом мнения украинцев разделились практически поровну.

Также, согласно опросу, неоднозначны украинцы во мнении относительно участия международных экспертов в избрании руководства антикоррупционных органов: 40% респондентов относятся к этому в целом позитивно, 42,3% — негативно.

Отвечая на вопрос, имеет ли право президент проводить собеседования с кандидатами на руководящие должности в антикоррупционные органы, то есть, фактически принимать окончательное решение в этих назначениях, 52,3% респондентов указали, что глава государства однозначно или скорее всего должен это делать, не считают так меньше трети опрошенных — 28,1% респондентов.

Опрос проводился социологической компанией «Active Group» с 29 ноября по 1 декабря 2021 года, опрошены 1200 респондентов-жителей городов с населением 50 тыс. и более за исключением оккупированных территорий. Ошибка выборки не превышает 2,9%.