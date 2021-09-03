Зеленский назвал диджитализацию примером борьбы с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что диджитализация является одной из приоритетных реформ в стране и имеет целью эффективную борьбу с коррупцией на разных уровнях, сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу.
«Диджитализация — это одна из приоритетных реформ в Украине, идет очень удачно, мощно, быстро. Результат этой реформы — это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве», — сказал Зеленский во время встречи со студентами и экспертной средой Стэнфордского университета (США, Калифорния).
Глава государства подчеркнул, что в Украине уже началась реализация программы paperless, которая предусматривает цифровизацию государственных услуг на всех уровнях. Также одной из важных задач является цифровизация работы правительства, парламента и Офиса президента, и соответствующие решения уже приняты, отметил Зеленский.
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