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Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
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Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
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Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

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Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

Президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа «экономически неприемлемыми».

Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передают российские СМИ.

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция — удастся как-то позиции согласовать», — заявил он.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина готова Напомним, что на прошлой неделе в Вене состоялись переговоры России и Украины. В пятницу представители «Газпрома» и оператора газотранспортной системы Украины обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года. Была достигнута договоренность продолжить совместную работу на текущей неделе.

Днем ранее в Вене состоялись переговоры с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, руководителей «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года.

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При этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ранее заявлял, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

транзит газа, Владимир Путин
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