Путин обещает не прекращать транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода „Северный поток — 2“, ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», — сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.

«Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — отметил Путин, которого цитирую российские СМИ.

Он выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

«Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, — сказал Путин. — Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения».