Путин и Зеленский могут обсудить в Париже тему газа

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику «на полях» саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику», — рассказал он.
Напомним, что «Нормандский формат» предполагает обсуждение лидерами Украины, России, Германии и Франции вопросов, связанных с разрешением конфликта на Донбассе.
31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины из РФ.
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