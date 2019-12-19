Сытника официально внесли в реестр коррупционеров

Директор НАБУ Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров по решению суда.

Такую информацию подтвердила и.о. руководителя НАПК Наталья Новак журналистам на брифинге в Киеве, сообщает Укринформа.

«Что же касается господина Сытника: действительно, у меня есть документ о том, что он внесен в реестр коррупционеров. В конце концов, если есть решение суда, мы не можем не внести его в этот реестр. Сейчас он находится в этом реестре и мы не можем оттуда исключить. Ведь решение является публичным, прозрачным и принято судом», — сообщила она.

Ранее Ривненский апелляционный суд признал Сытника виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Директор НАБУ не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.