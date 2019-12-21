Forbes составил список самых удачливых и неудачливых миллиардеров 2019 года

Американский Forbes составил списки пяти самых везучих и невезучих миллиардеров 2019 года. В число «неудачников» журнал включил в том числе самого богатого человека мира Джеффа Безоса. Список «победителей» возглавил гендиректор конгломерата LVMH Бернар Арно.

Джефф Безос возглавлял список «победителей» в 2018 году, но из-за развода с супругой его состояние за год упало на $13,1 млрд, пишет издание. Джефф и Маккензи объявили о разводе в январе 2019 года после 25 лет брака. По соглашению основатель и гендиректор Amazon передал Маккензи 25% своих акций компании. Сейчас Маккензи владеет 4% Amazon.

Чтобы составить списки, Forbes посчитал изменения капитала более чем 2200 миллиардеров в период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года. Журнал учитывал только бизнесменов с долями в публичных компаниях.

Миллиардеры-неудачники:

Азим Премджи — второй самый богатый человек Индии, глава ИТ-компании Wipro Limited. Потерял $14,1 млрд, состояние оценивается в $7,2 млрд. Весной 2019 года передал на благотворительность акции Wipro стоимостью $7,5 млрд.

Джефф Безос — основатель и глава Amazon. Потерял $13,1 млрд, состояние — $109,7 млрд.

Субхаш Чандра — глава индийского медиахолдинга Essel Group. Потерял $3,4 млрд, состояние — $660 млн. С начала 2019 года акции двух его компании упали более чем на 40%.

Трэвис Каланик — бывший гендиректор Uber. Потерял $3,1 млрд, состояние — $2,8 млрд. Потеря связаны с неудачным IPO Uber, с начала торгов в мае акции компании подешевели на 30%. Владевший 8,6% Uber Каланик к концу года продал акции на сумму больше $2 млрд, при каждой продаже он выплачивал налоги, что также повлияло на его состояние.

Янь Чжи — владелец компании Zall Smart Commerce Group, которая занимается строительством торговых центров. Потерял $3 млрд, состояние — $2,1 млрд. В августе его компания отчиталась о снижении прибыли на 74% за финансовый год. В письме инвесторам Янь Чжи объяснил трудности «сложными международными экономическими условиями и растущим давлением на внутреннюю экономику».

Миллиардеры-победители:

Глава французского люксового конгломерата LVMH Бернар Арно — за год состояние выросло на $40 млрд, до $107,7 млрд.

Основатель Facebook Марк Цукерберг — +$22,1 млрд, до $72 млрд. В 2018 году возглавлял список «неудачников», потеряв $18,7 млрд.

Основатель Zara и холдинга Inditex Амансио Ортега — +$17,3 млрд, до $74,9 млрд.

Бывший глава Microsoft Стив Балмер — +$16,3 млрд, до $56,3 млрд.

Глава индийского нефтеперерабатывающего холдинга Reliance Industries и создатель оператора связи Jio Мукеш Амбани — +$16,1 млрд, до $61,4 млрд.