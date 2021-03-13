Состояния большинства украинских миллиардеров выросли, - Forbes

Из рейтинга украинских миллиардеров выбыл председатель правления агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк, а украинский бизнесмен Вадим Новинский вошёл в этот список.

Такой рейтинг опубликовало издание Forbes Украина.

«Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы — исторические максимумы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многим украинским миллиардерам помог и рост цен на сталь — за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т.

«Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива — МХП», — объясняет издание.

Сейчас в списке фигурируют олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, бывший народный депутат Константин Жеваго, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, бизнесмен Геннадий Боголюбов, экс-президент Петр Порошенко, и Вадим Новинский.

«Ринат Ахметов. Состояние самого богатого человека Украины выросло до $7,6 млрд. Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes. Составляющие богатства: Метинвест ($3,3 млрд); ДТЭК ($2,1 млрд); недвижимость ($0,7 млрд); ПУМБ ($0,3 млрд); Лемтранс ($0,3 млрд); другие активы ($0,9 млрд)», — говорится в сообщении.

Издание информирует, что состояние Пинчука выросло до $2,5 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $1,4 млрд. Среди активов Пинчука — недвижимость ($0,8 млрд); денежные средства ($0,7 млрд); Interpipe ($0,5 млрд); другие активы ($0,5 млрд).

Состояние Жеваго выросло до $2,1 млрд, в июне 2020 года его оценивали в $1,1 млрд. Среди активов Жеваго — Ferrexpo ($1,4 млрд); Arterium ($0,3 млрд); денежные средства ($0,3 млрд); другие активы ($0,1 млрд).

Состояние Коломойского, по информации издания, выросло до $1,8 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $1 млрд. Среди активов Коломойского — нефтегазовые активы ($0,7 млрд); металлургические активы ($0,4 млрд); денежные средства ($0,2 млрд); недвижимость ($0,1 млрд); Днепроазот ($0,1 млрд); медиа ($0,1 млрд); другие активы ($0,2 млрд).

Состояние Боголюбова выросло до $1,7 млрд, а в июне 2020 его оценивали в $1,2 млрд. Среди активов Боголюбова — нефтегазовые активы ($0,7 млрд); денежные средства ($0,5 млрд); другие активы ($0,5 млрд).

Издание также сообщает, что состояние Порошенко выросло до $1,6 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $1,4 млрд. Среди активов экспрезидента — Roshen ($1,1 млрд); денежные средства ($0,2 млрд); Укрпроминвест-Агро ($0,1 млрд); другие активы ($0,2 млрд). Также сообщается, что Новинский попал в рейтинг миллиардеров с состоянием $1,4 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $810 млн. Среди активов Новинского — Метинвест ($1,1 млрд); денежные средства ($0,1 млрд); Enwell Energy ($0,1 млрд); другие активы $0,1 млрд.

Полный список 100 самых богатых украинцев будет обнародован в мае 2021 года.