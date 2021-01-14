Бывший киевлянин стал миллиардером

Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm — по итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ стоимость бумаг практически удвоилась — привел к появлению в мире нового миллиардера, сообщает Forbes.

Affirm разместился на NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 млн акций по $49 за штуку, в результате чего капитализация компании составила $11,9 млрд. К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла до $97,24 (+98,45%), а капитализация компании — до $23,6 млрд.

Forbes отмечает, что в результате такого скачка котировок состояние одного из основателей компании — уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm — выросло до $2,7 млрд.

«Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе», — отмечает Forbes.

Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Макс Левчин — один из основателей системы электронных платежей PayPal. История которой началась с его знакомства с Питером Тилем. Друзья основали компанию Confinity, которая сделала возможным отправку денег через e-mail и практически сразу начала работать с электронными аукционами, в частности eBay. Вскоре Confinity раскрутилась и слилась с финансовой компанией X.com, принадлежавшей еще никому не известному Илону Маску, — объединенная фирма и получила название PayPal.